Новое правительство Грузии после получения вотума доверия в парламенте продолжит работу практически в прежнем составе

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу представил политбюро правящей партии "Грузинская мечта" новый состав своего правительства.
Выступая на брифинге, он сообщил, что в новом правительстве появятся всего два новых министра.
"В кабинете министров будут два новых министра, остальные министры останутся на своих должностях. Пост министра обороны займет действующий заместитель министра обороны Джуаншер Бурчуладзе. Вместо министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили этот пост займет ее первый заместитель Ираклий Карселадзе", - сказал Гарибашвили.
Он сообщил, что новый состав правительства он уже представил в бюро парламента.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.
На заседании политсовета партии "Грузинская мечта" действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.
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