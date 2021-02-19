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ТЭК 19.02.2021 18:36

SOCAR начала вакцинацию сотрудников на морских объектах

Компания SOCAR начала вакцинацию от коронавируса COVID-19 сотрудников, работающих на морских объектах.

В сообщении компании подчеркивается, что составлен график вакцинации с целью осуществления данного процесса в максимально короткие сроки.

«На морских объектах компании работают свыше 10 тыс. человек», - подчеркивает SOCAR.

В Азербайджане при вакцинации от COVID-19 используется вакцина Sinovac.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, РАБОТНИКИ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]