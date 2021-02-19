SOCAR начала вакцинацию сотрудников на морских объектах

Компания SOCAR начала вакцинацию от коронавируса COVID-19 сотрудников, работающих на морских объектах.
В сообщении компании подчеркивается, что составлен график вакцинации с целью осуществления данного процесса в максимально короткие сроки.
«На морских объектах компании работают свыше 10 тыс. человек», - подчеркивает SOCAR.
В Азербайджане при вакцинации от COVID-19 используется вакцина Sinovac.
Р.Ахмедов
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