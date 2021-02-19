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ТЭК 19.02.2021 18:50

Выручка Азербайджана в январе от экспорта нефти составила около $1,4 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2021 года составил 4 млн 14 тыс. 270,28 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,7% выше показателя января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $1 млрд 359 млн 732,8 тыс. (спад на 30,6%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе составила 83,73%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе 2021 года составляла $45,16 за баррель.

По данным ГТК, в отчетный период в Италию было поставлено 2 млн 151 тыс. 121,59 тонн (на $719 млн 119,13 тыс.) или 53,6% всего экспорта нефти.

Структура экспорта нефти в январе по странам:

Страна Объемы
(тонны)		 Стоимость
(тыс. $)
Италия 2 151 121,59 719 119,13
Испания 416 933,91 137 817,11
Украина 339 389,10 111 480,59
Индия 297 197,55 107 694,11
Китай 277 516,67 102 592,36
Хорватия 187 115,67 61 850,91
Израиль 91 778,99 31 220,83
Румыния 84 633,08 30 555,63
Португалия 83 381,74 29 630,22
Австралия 54 975,82 20 884,24
Тунис 29 783,94 6 786,90
Турция 442,22 100,77

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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