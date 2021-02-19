Выручка Азербайджана в январе от экспорта нефти составила около $1,4 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2021 года составил 4 млн 14 тыс. 270,28 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,7% выше показателя января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $1 млрд 359 млн 732,8 тыс. (спад на 30,6%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе составила 83,73%.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе 2021 года составляла $45,16 за баррель.
По данным ГТК, в отчетный период в Италию было поставлено 2 млн 151 тыс. 121,59 тонн (на $719 млн 119,13 тыс.) или 53,6% всего экспорта нефти.
Структура экспорта нефти в январе по странам:
|Страна
|Объемы
(тонны)
|Стоимость
(тыс. $)
|Италия
|2 151 121,59
|719 119,13
|Испания
|416 933,91
|137 817,11
|Украина
|339 389,10
|111 480,59
|Индия
|297 197,55
|107 694,11
|Китай
|277 516,67
|102 592,36
|Хорватия
|187 115,67
|61 850,91
|Израиль
|91 778,99
|31 220,83
|Румыния
|84 633,08
|30 555,63
|Португалия
|83 381,74
|29 630,22
|Австралия
|54 975,82
|20 884,24
|Тунис
|29 783,94
|6 786,90
|Турция
|442,22
|100,77
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени.
Н.Аббасова
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