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ТЭК 19.02.2021 19:01

Азербайджан в январе экспортировал в Турцию газа на $87,6 млн - таможня

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь 2021 года составил 1 млрд 120 млн 220,67 тыс. кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе 2021 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $100 млн 26,39 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 6,16% от общего объема экспорта из Азербайджана", - отметили в комитете.

Данных для сравнения с аналогичным периодом прошлого года ГТК не приводит.

По данным комитета, в общем объеме экспорта газа в январе 2021 года в Турцию поставлено 1 млрд 7 млн 604,85 тыс. кубометров на сумму $87 млн 629,87 тыс., в Грузию – 112 млн 615,82 тыс. кубометров на $12 млн 396,52 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н. Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]