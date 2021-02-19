Азербайджан в январе экспортировал в Турцию газа на $87,6 млн - таможня

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь 2021 года составил 1 млрд 120 млн 220,67 тыс. кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе 2021 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $100 млн 26,39 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 6,16% от общего объема экспорта из Азербайджана", - отметили в комитете.

Данных для сравнения с аналогичным периодом прошлого года ГТК не приводит.

По данным комитета, в общем объеме экспорта газа в январе 2021 года в Турцию поставлено 1 млрд 7 млн 604,85 тыс. кубометров на сумму $87 млн 629,87 тыс., в Грузию – 112 млн 615,82 тыс. кубометров на $12 млн 396,52 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н. Аббасова