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Макроэкономика 19.02.2021 19:04

Госдолг Азербайджана в 2020г вырос на 0,4%

Госдолг Азербайджана на 1 января 2021 года оценивается в 16 млрд 938,6 млн манатов или 23,4% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

На 1 января 2020 года госдолг составлял 16 млрд 870,3 млн манатов. Таким образом, в 2020 году объем госдолга вырос на 0,4%.

По данным Минфина 88,5% госдолга на 1 января 2021 года приходится на внешний долг ($8 млрд 821,5 млн или 14 млрд 996,5 млн манатов или 20,7% ВВП), 11,5% - на внутренний (1 млрд 942,1 млн манатов или 2,7% ВВП).

При этом в 2020 году объем внешнего долга сократился на 3%, тогда как внутренний долг вырос на 37,2%.

В Минфине подчеркнули, что на 1 января 2021 года в структуре внешнего долга $8 млрд 100,4 млн приходится на долю прямых заимствований по линии правительства, $721,1 млн – на заимствования госкомпаний.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам правительства Азербайджана, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСДОЛГ, ПОКАЗАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]