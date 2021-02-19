Госдолг Азербайджана в 2020г вырос на 0,4%

Госдолг Азербайджана на 1 января 2021 года оценивается в 16 млрд 938,6 млн манатов или 23,4% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
На 1 января 2020 года госдолг составлял 16 млрд 870,3 млн манатов. Таким образом, в 2020 году объем госдолга вырос на 0,4%.
По данным Минфина 88,5% госдолга на 1 января 2021 года приходится на внешний долг ($8 млрд 821,5 млн или 14 млрд 996,5 млн манатов или 20,7% ВВП), 11,5% - на внутренний (1 млрд 942,1 млн манатов или 2,7% ВВП).
При этом в 2020 году объем внешнего долга сократился на 3%, тогда как внутренний долг вырос на 37,2%.
В Минфине подчеркнули, что на 1 января 2021 года в структуре внешнего долга $8 млрд 100,4 млн приходится на долю прямых заимствований по линии правительства, $721,1 млн – на заимствования госкомпаний.
Как сообщалось ранее, согласно оценкам правительства Азербайджана, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.
А.Азизов
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