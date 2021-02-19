Локдаун из-за COVID-19 в Ирландии может продлиться до конца апреля

Наивысший уровень ограничений из-за коронавируса COVID-19 в Ирландии может продлиться до конца апреля, сообщает издание Irish Mirror со ссылкой на ирландского премьер-министра Микала Мартина.

"Мы определенно рассматриваем продление суровых ограничений на апрель", - заявил Мартин.

Открытие баров, ресторанов и парикмахерских может занять еще больше времени.

"Я думаю, мы рассмотрим это примерно к концу второго квартала, если не до этого", - сказал премьер-министр, отказавшись назвать точную дату.

Он добавил, что этот локдаун отличается от предыдущих из-за ряда факторов, включая "весьма заразную и более опасную" разновидность вируса и начало вакцинации. По его словам, сейчас "британский" штамм COVID-19 находят примерно в 90% всех выявляемых в Ирландии случаев.

Что касается вакцинации, власти планируют иммунизировать большинство ирландцев к сентябрю, а всех жителей старше 70 лет - к маю.

С начала пандемии в Ирландии заразились коронавирусом более 212 тыс. человек, умерли более 4 тыс.