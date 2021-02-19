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Это интересно 19.02.2021 20:09

Жертвами снежной бури в США стали около 50 человек

Не менее 47 человек погибли в результате холодов и снегопадов, обрушившихся на этой неделе на США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты собственного подсчета.

Большего всего жертв зафиксировано в штате Техас, где из-за непогоды произошло массовое отключение электроснабжения. Там скончались 30 человек.

При этом спасательные службы не исключают, что в ближайшие дни число жертв может вырасти.

Власти Техаса ранее предупредили, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроэнергии остаются миллионы домохозяйств Техаса, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Несколько сотен тысяч жителей Хьюстона столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче воды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, СНЕГОПАД, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]