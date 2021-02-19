Жертвами снежной бури в США стали около 50 человек

Не менее 47 человек погибли в результате холодов и снегопадов, обрушившихся на этой неделе на США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты собственного подсчета.
Большего всего жертв зафиксировано в штате Техас, где из-за непогоды произошло массовое отключение электроснабжения. Там скончались 30 человек.
При этом спасательные службы не исключают, что в ближайшие дни число жертв может вырасти.
Власти Техаса ранее предупредили, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.
Без электроэнергии остаются миллионы домохозяйств Техаса, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Несколько сотен тысяч жителей Хьюстона столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче воды.
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