Меркель намерена придать новый импульс переговорам по иранскому атому

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена придать новый импульс переговорам по иранскому атому.
"Я постараюсь, по крайней мере, придать новый импульс переговорам", - сказала она журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, планирует ли она контактировать с новой администрацией США по иранскому вопросу.
Она напомнила, что некоторое время назад провела телефонный разговор с иранским президентом Хасаном Рухани.
"Нам нужно сейчас следить за тем, чтобы не было вопросов - кто делает первый шаг. Если все убеждены, что это соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий ,СВПД) - ИФ) должно получить новый шанс, то нужно найти пути активизировать это соглашение", - добавила канцлер ФРГ.
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