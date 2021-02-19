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Дальнее зарубежье 19.02.2021 20:21

Меркель намерена придать новый импульс переговорам по иранскому атому

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена придать новый импульс переговорам по иранскому атому.

"Я постараюсь, по крайней мере, придать новый импульс переговорам", - сказала она журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, планирует ли она контактировать с новой администрацией США по иранскому вопросу.

Она напомнила, что некоторое время назад провела телефонный разговор с иранским президентом Хасаном Рухани.

"Нам нужно сейчас следить за тем, чтобы не было вопросов - кто делает первый шаг. Если все убеждены, что это соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий ,СВПД) - ИФ) должно получить новый шанс, то нужно найти пути активизировать это соглашение", - добавила канцлер ФРГ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕРКЕЛЬ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]