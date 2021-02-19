Volkswagen изучает перспективы производства летающих автомобилей в Китае

Германский автомобильный концерн Volkswagen AG изучает китайский рынок, чтобы протестировать возможность создания и использования автотранспортного средства, которое сможет перемещаться по воздуху.

Германский автопроизводитель сообщил, что он разрабатывает беспилотный летательный аппарат, который будет перевозить пассажиров и товары по воздуху из одной точки в другую.

На текущий момент данное исследование - это лишь способ исследовать реализуемость "вертикальных перемещений", пишет MarketWatch.

"Мы исследуем возможные концепции и изучаем наших партнеров, чтобы выяснить, осуществимо ли развить эту идею в промышленных масштабах", - сообщил производитель.

Между тем идея создания автомобилей, способных перемещаться по воздуху, сталкивается со значительно большим количеством препятствий по сравнению с производством электромобилей, в том числе речь идет о безопасности и надежности. Летающим транспортным средствам будет необходимо перемещаться в переполненном воздушном пространстве вблизи дронов и самолетов, а также им потребуется система регулирования, на создание которой могут уйти годы.

Volkswagen является одним из основных игроков в Китае, который несколько лет назад обогнал США в качестве крупнейшего в мире автомобильного рынка и с тех пор продолжает демонстрировать активные темпы роста. В связи с этим китайские дороги, как правило, загружены, несмотря на тот факт, что основная часть транспортной инфраструктуры была создана менее 25 лет назад.

Китай является самым крупным клиентом Volkswagen. Германская компания сделала большой упор на производство электромобилей: в прошлом году она увеличила их поставки более чем в три раза по сравнению с 2019 годом, в то время как поставки гибридных автомобилей выросли на 175%.