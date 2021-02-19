Байден подозревает РФ в попытке внести раздор между странами Запада

Россия пытается нарушить единство западных стран, потому что так ей проще достигать своих целей, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект (ЕС - ИФ) и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом", - сказал он, выступая в онлайн режиме на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Поэтому Европе и США по-прежнему так важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. И поэтому российские безответственные хакерские атаки против США, Европы, всего мира - стало важным вопросом, связанным с обеспечением нашей коллективной безопасностью", - добавил президент США.
По его мнению, "угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы - реальны".
При этом Байден заверил, что не хочет возвращения мира к ситуации, похожей на холодную войну. "Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы. Мы не должны вернуться к такому противостоянию между четко определенными блоками, свойственному для холодной войны", - заявил президент США.
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