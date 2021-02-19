Байден ожидает длительного стратегического противостояния с Китаем

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что ожидает долгосрочного стратегического противостояния с Китаем.

"Мы должны вместе готовиться к долгосрочному стратегическому противостоянию с Китаем", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Противостояние с Китаем будет жестким. Это то, чего я ожидаю, и то, что я приветствую", - добавил Байден.