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Дальнее зарубежье 19.02.2021 20:55

Байден ожидает длительного стратегического противостояния с Китаем

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что ожидает долгосрочного стратегического противостояния с Китаем.

"Мы должны вместе готовиться к долгосрочному стратегическому противостоянию с Китаем", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Противостояние с Китаем будет жестким. Это то, чего я ожидаю, и то, что я приветствую", - добавил Байден.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БАЙДЕН, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]