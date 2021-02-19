Байден призывает занять проблемой дестабилизирующего воздействия Ирана на Ближний Восток

Вашингтон намерен работать с европейскими и другими партнерами над проблемой дестабилизирующей активности Ирана на Ближнем Востоке, заявил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден.

"Мы должны заняться дестабилизирующей активностью Ирана на Ближнем Востоке. Мы намерены работать в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и другими партнерами", - сказал Байден.

Также он подчеркнул, что США готовы к переговорам в рамках "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) по иранской ядерной программе.

Ранее в госдепе заявили, что США готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками иранской ядерной сделки. В ведомстве пояснили, что согласны принять приглашение ЕС на переговоры всех изначальных участников соглашения по иранскому атому.