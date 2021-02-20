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ТЭК 20.02.2021 02:52

Число рабочих мест в сфере офшорной ветроэнергетики утроится к концу десятилетия - Rystad

Спрос на сотрудников в сфере офшорной ветроэнергетики утроится к концу текущего десятилетия, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Rystad Energy.

По оценкам Rystad, к концу десятилетия количество рабочих мест в отрасли, которое в 2020 году оценивалось в 297 тыс., увеличится до 868 тыс.

Всплеск найма, вероятно, станет очевидным уже к середине десятилетия, и количество рабочих мест в отрасли к 2025 году может составить порядка 589 тыс., ожидают в компании.

Согласно прогнозу Rystad, установленные мощности в сфере офшорной ветроэнергетики увеличатся до 110 гигаватт к 2025 году и 250 гигаватт к 2030 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИКИ, СПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]