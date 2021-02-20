Число рабочих мест в сфере офшорной ветроэнергетики утроится к концу десятилетия - Rystad

Спрос на сотрудников в сфере офшорной ветроэнергетики утроится к концу текущего десятилетия, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Rystad Energy.

По оценкам Rystad, к концу десятилетия количество рабочих мест в отрасли, которое в 2020 году оценивалось в 297 тыс., увеличится до 868 тыс.

Всплеск найма, вероятно, станет очевидным уже к середине десятилетия, и количество рабочих мест в отрасли к 2025 году может составить порядка 589 тыс., ожидают в компании.

Согласно прогнозу Rystad, установленные мощности в сфере офшорной ветроэнергетики увеличатся до 110 гигаватт к 2025 году и 250 гигаватт к 2030 году.