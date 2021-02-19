Страны G7 договорились увеличить поддержку программ вакцинации от COVID-19 на $4 млрд - заявление

Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и, таким образом, довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.
"Сегодня, с увеличением финансовых обязательств на более чем $4 млрд по отношению к Инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и COVAX, общая поддержка стран G7 составляет $7,5 млрд", - заявили лидеры "семерки".
Лидеры G7 по итогам переговоров также заявили о намерении победить пандемию коронавируса и продолжить экономическое восстановление, увеличивать производственные мощности вакцины, улучшать обмен информацией, защитить рабочие места. В прошлом году у них ушло на это более $6 трлн.
"Мы, лидеры G7, встретились сегодня и решили работать вместе, чтобы победить COVID-19 и стать еще лучше, чем прежде", - отмечается в заявлении.
В пятницу лидеры G7 провели первый с апреля 2020 года саммит, он прошел в онлайн-формате под председательством Лондона.
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