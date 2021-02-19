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Дальнее зарубежье 19.02.2021 22:47

Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп ранее называл формат G7 неэффективным и потому даже сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Кроме того, Трамп отмечал, что включение России в G7 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

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Тэги: США, РОССИЯ-G7

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]