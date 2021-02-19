Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше

Депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев считает проявлением русофобии действия Армении, которая в период оккупации Нагорного Карабаха арменизировала русскую православную церковь в городе Шуша, переделав ее архитектурный облик на армянский лад.

«Оккупация русской церкви, атака на духовные ценности - зловещее проявление самой отпетой русофобии. Усилия Азербайджана по освобождению территорий (…) заслуживают всяческого уважения!», - написал Журавлев на своей странице в соцсети Facebook.

Речь идет о небольшой русской церкви в Шуше, носившей имя Святого Иоанна Крестителя. После оккупации города в 1992 года Армения провозгласила этот храм армянским.

Российский парламентарий в своем посте также приложил фотографии церкви до и после армянской оккупации города Шуша со всеми изменениями в храме, сделанными с целью ее арменизации.

На старом фото хорошо видно, как эта церковь выглядела с 19-го века вплоть до оккупации города армянами и отчетливо видны элементы русской православной архитектуры – купол и колокольня, что противоречит армянским архитектурным традициям. А на следующей фотографии видно как она выглядит сегодня: купол 19-го века чудесным образом исчез, а на его месте чудесным образом появился типичный армянский конус. Конечно же, все эти действия армяне совершили, будучи уверенными, что оккупация Карабаха будет вечной и об этом преступлении никто, никогда не узнает.

Таким образом, эти фотографии, выставленные Журавлевым, являются фактически обвинением в кражи армянами русской церкви Святого Иоанна Крестителя в городе Шуша и присвоения ее Армянской апостольской церковью под «новым» названием «Ханач жам».

В конце поста приводится линк на статью Ризвана Гусейнова об этой истории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

А.Азизов