США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров - Белый дом

Соединенные Штаты не планируют предпринимать никаких дополнительных действий в ответ на давление со стороны Ирана до начала переговоров с Тегераном и участниками соглашения по иранской ядерной проблеме о возвращении к иранской ядерной сделке 2015 года, заявила пресс-секретарь Белого лома Джен Псаки.

"Нет никакого плана, касающегося дополнительных шагов по Ирану до начала "дипломатического разговора"", - сказала она журналистам на борту президентского самолета при следовании Джо Байдена в Мичиган.

Накануне Вашингтон дал согласие на встречу всех подписантов ядерной сделки по иранской ядерной программе. Над организацией неофициальной встречи со всеми участниками иранской сделки работает Европейский Союз.

Псаки отметила: "Европейцы пригласили и нас ... это просто приглашение к разговору, дипломатическому разговору. Нам не нужны дополнительные административные шаги, чтобы участвовать в этом разговоре".

Тегеран и Вашингтон расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к возрождению соглашения. Иран говорит, что Соединенные Штаты должны сначала отменить санкции бывшего президента Дональда Трампа, в то время как Вашингтон считает, что Тегеран должен сначала вернуться к соблюдению соглашения.

Накануне высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге в четверг сообщил, что Соединенные Штаты согласны, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий СВПД следует определиться с последовательностью действий.

Дипломат добавил: "Точка зрения президента, точка зрения госсекретаря в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, определим, что нужно будет сделать нам, и что - им".

"Так что в этом смысле ничего не исключено. Мы хотим сесть и посмотреть, что мы могли бы сделать вместе, вместе с другими членами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ, подписавших соглашение - ИФ)", - отметил представитель госдепа.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде накануне в своем твиттере напомнил Западу, что США, выйдя из соглашения, "более не являются членом СВПД, и единственный способ получить членство в СВПД - это снять санкции".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, Вашингтон обязан без новых условий отменить антииранские санкции, восстановленные при прежней администрации США, и лишь затем Тегеран вернется к полному соблюдению условий СВПД.

"США признали, что требования госсекретаря США Майка Помпео пересмотреть резолюцию 2231 (СБ ООН - ИФ) не имеет законной силы. Мы согласны с этим. В соответствии с резолюцией 2231 США в обязательном порядке и действительно отменяют все санкции введенные, вновь введенные или озвученные Трампом", - написал министр в Twitter.

"Тогда мы немедленно дадим обратный ход всем корректирующим мерам (в отношении СВПД - ИФ)", - добавил он.