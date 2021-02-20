Глава МАГАТЭ в субботу проведет переговоры в Тегеране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу, как ожидается, прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон.

Глава МАГАТЭ выразил готовность отправиться в Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах. С 23 февраля в Иране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

Переговоры Гросси состоятся в Тегеране после заявления Соединенных Штатов о готовности принять участие во встрече по иранскому атому, предложенной Евросоюзом. В Госдепартаменте США пояснили, что согласны принять приглашение ЕС на переговоры всех изначальных участников соглашения по иранскому атому.

В Госдепе также считают, что США, Россия и Китай могут работать совместно по иранскому ядерному соглашению, несмотря на имеющиеся разногласия. Однако высокопоставленный чиновник госдепартамента в ходе брифинга отмечал неуверенность США в том, что Иран согласится участвовать во встрече для обсуждения шагов по возвращению к соблюдению СВПД.

Кроме того, исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов СБ ООН, что Соединенные Штаты отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана. Он отметил, что письмо было направлено всем членам СБ ООН и "вступило в силу".

В августе 2020 года госсекретарь бывшей администрации США Майк Помпео пытался инициировать в Совбезе процедуру восстановления антииранских санкций, отмененных резолюцией СБ ООН 2231 после соглашения по иранскому атому (СВПД). Помпео в письме на имя председателя СБ ООН мотивировал свое предложение нарушением Ираном условий соглашения, которое сами Соединенные Штаты покинули в 2018 году.

В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.