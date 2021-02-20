Контракт с Саудовской Аравией об СП по автоматам Калашникова подписан, проходит межгосударственное согласование - Мантуров

Контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов Калашникова проходит межгосударственное согласование, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается контракта на реализацию первого этапа создания совместного производства автоматов Калашникова, то он подписан сторонами и проходит межгосударственные процедуры согласования, после чего вступит в силу", - сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

В апреле 2019 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем.

В августе на авиасалоне "МАКС-2019" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сказал журналистам, что Россия осуществляет поставки вооружения Саудовской Аравии. "У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев.

В сентябре 2020 года после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке, президент РФ Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские системы противовоздушной обороны - С-300 или С-400 ("Алмаз-Антей").

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия ранее уже готовили контракт на поставку систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". В ФСВТС России сообщали, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для активации контракта.