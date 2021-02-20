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Регион 20.02.2021 18:22

В Тегеране назвали недостаточным отказ США от новых санкций для изменения позиции Ирана в вопросе СВПД

Решений США отозвать требование о восстановлении санкций СБ ООН в отношении Ирана и ослабить ограничения на передвижения иранских дипломатов в Нью-Йорке абсолютно недостаточно, чтобы Тегеран изменил позицию к ядерной сделке, заявил в субботу официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

Ранее Тегеран уведомил МАГАТЭ, что приостановит с 23 февраля выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с атомным агентством, если Вашингтон не отменит санкции в отношении Ирана, восстановленные после выхода США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Ослабление ограничений на передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке и отзыв выдвинутого администрацией Трампа требования к СБ ООН восстановить санкции в отношении Ирана - это маленькие шаги и недостаточные сигналы о возможно проявлении доброй воли со стороны США. Эти шаги абсолютно недостаточны, чтобы удовлетворить иранский народ", - сказал Рабии, которого цитируют иранские СМИ.

По словам представителя правительства, "слишком рано делать окончательные выводы, но надежды на то, что разумный подход при принятии решений вернется к правительству США, возросли по сравнению с прошлыми месяцами".

"Мы обязаны остановить выполнение дополнительного протокола, но это не идет вразрез с нашими обязательствами по СВПД и не является препятствием для адекватных ответов на любые действия США, призванные продемонстрировать их добрую волю в процессе возращения к своим обязательствам", - заявил Рабии.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

Сами гарантии МАГАТЭ представляют собой систему инспекций и проверок использования ядерных материалов в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Власти Ирана заверили, что продолжат выполнять соглашение о гарантиях и не будут выгонять из страны инспекторов МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон.

Сам Гросси написал в твиттере накануне поездки, что намерен найти "приемлемое для обеих сторон решение, совместимое с иранскими законами, чтобы МАГАТЭ могло продолжить важную верификационную деятельность в Иране".

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Тэги: ИРАН, США, СВПД, РЕАКЦИЯ


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