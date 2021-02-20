Два корабля ВМС Франции идут в спорные воды Южно-Китайского моря

Командование ВМС Франции направило фрегат Surcouf и универсальный десантный корабль Tonnere в Южно-Китайское море; плавание пройдет в водах, принадлежность которых оспаривает ряд государств, пишет в субботу гонконгская South China Morning Post.
Корабли вышли из Тулона в минувший четверг, поход продлится несколько месяцев. По информации издания, фрегат и десантный корабль ВМС Франции пройдут Южно-Китайское море, а затем в мае примут участие в совместных маневрах с США и Японией.
Капитан корабля Tonnere Арно Траншан ранее заявил, что Франция будет работать над укреплением партнерства в сфере обороны с альянсом четырех стран - США, Японией, Индией и Австралией. Он не сообщил, пройдет ли группа французских кораблей через Тайванский пролив.
Гонконгская газета напоминает, что на минувшей неделе через Южно-Китайское море прошли французская атомная подводная лодка Emeraude и корабль снабжения Seine. Это вызвало критику со стороны властей КНР.
По мнению китайских экспертов, Франция на фоне роста значимости Индо-Тихоокеанского региона пытается усилить свое военное присутствие в нем. Это происходит под давлением США, которые стремятся объединить усилия с союзниками по НАТО для укрепления своих позиций в Южно-Китайском море, пишет South China Morning Post.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - оспаривают принадлежность архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. В июле минувшего года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. США также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных норм.
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином Пентагон регулярно направляет в Южно-Китайское море свои боевые корабли и размещает на острове Гуам на временной основе оперативные группы стратегических бомбардировщиков. Патрулирование осуществляется, в том числе, в районах спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на которые отстаивает Китай.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
США могут продолжить препятствовать работе "Северного потока-2" и после его завершения, считают в Госдуме
Итальянские Snam и Saipem договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики
Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии на протяжении недели держится на стабильном уровне
Британский наследный принц Чарльз навестил в больнице отца
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств