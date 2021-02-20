Два корабля ВМС Франции идут в спорные воды Южно-Китайского моря

Командование ВМС Франции направило фрегат Surcouf и универсальный десантный корабль Tonnere в Южно-Китайское море; плавание пройдет в водах, принадлежность которых оспаривает ряд государств, пишет в субботу гонконгская South China Morning Post.

Корабли вышли из Тулона в минувший четверг, поход продлится несколько месяцев. По информации издания, фрегат и десантный корабль ВМС Франции пройдут Южно-Китайское море, а затем в мае примут участие в совместных маневрах с США и Японией.

Капитан корабля Tonnere Арно Траншан ранее заявил, что Франция будет работать над укреплением партнерства в сфере обороны с альянсом четырех стран - США, Японией, Индией и Австралией. Он не сообщил, пройдет ли группа французских кораблей через Тайванский пролив.

Гонконгская газета напоминает, что на минувшей неделе через Южно-Китайское море прошли французская атомная подводная лодка Emeraude и корабль снабжения Seine. Это вызвало критику со стороны властей КНР.

По мнению китайских экспертов, Франция на фоне роста значимости Индо-Тихоокеанского региона пытается усилить свое военное присутствие в нем. Это происходит под давлением США, которые стремятся объединить усилия с союзниками по НАТО для укрепления своих позиций в Южно-Китайском море, пишет South China Morning Post.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - оспаривают принадлежность архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. В июле минувшего года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. США также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных норм.

На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином Пентагон регулярно направляет в Южно-Китайское море свои боевые корабли и размещает на острове Гуам на временной основе оперативные группы стратегических бомбардировщиков. Патрулирование осуществляется, в том числе, в районах спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на которые отстаивает Китай.