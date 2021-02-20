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Здравоохранение 20.02.2021 17:18

В Камбодже зафиксирована вспышка COVID-19 среди китайских иммигрантов

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил о вспышке коронавируса COVID-19 среди иммигрантов из Китая.

"Мы выявили 32 локальных случая заражения. Для нас это очень плохая ситуация. Сегодня положительные результаты на коронавирус зафиксированы только среди выходцев из Китая", - цитируют Сена западные СМИ.

Премьер призвал местное население не подвергать китайцев дискриминации из-за положительных тестов на COVID-19.

Всего за время пандемии в Камбодже зафиксировано 484 случаев коронавируса.

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Тэги: КАМБОДЖА, КИТАЙЦЫ, КОРОНАВИРУС, ВСПЫШКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]