В Камбодже зафиксирована вспышка COVID-19 среди китайских иммигрантов

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил о вспышке коронавируса COVID-19 среди иммигрантов из Китая.

"Мы выявили 32 локальных случая заражения. Для нас это очень плохая ситуация. Сегодня положительные результаты на коронавирус зафиксированы только среди выходцев из Китая", - цитируют Сена западные СМИ.

Премьер призвал местное население не подвергать китайцев дискриминации из-за положительных тестов на COVID-19.

Всего за время пандемии в Камбодже зафиксировано 484 случаев коронавируса.