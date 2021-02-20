В Камбодже зафиксирована вспышка COVID-19 среди китайских иммигрантов

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил о вспышке коронавируса COVID-19 среди иммигрантов из Китая.
"Мы выявили 32 локальных случая заражения. Для нас это очень плохая ситуация. Сегодня положительные результаты на коронавирус зафиксированы только среди выходцев из Китая", - цитируют Сена западные СМИ.
Премьер призвал местное население не подвергать китайцев дискриминации из-за положительных тестов на COVID-19.
Всего за время пандемии в Камбодже зафиксировано 484 случаев коронавируса.
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