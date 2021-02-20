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Здравоохранение 20.02.2021 21:30

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии на протяжении недели держится на стабильном уровне

В Белоруссии за сутки выявлено 1668 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 276 тыс. 990, сообщили в Минздраве республики в субботу.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 903 пациента (на 19 февраля - 1 тыс. 894) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 266 тыс. 892 пациента (на 19 февраля - 264 тыс. 976), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 тыс. 916 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 619 тестов (на 19 февраля - 20 тыс. 643). Всего в стране проведено 4 млн 771 тыс. 957 тестов.

Число новых случаев заражения коронавирусом в стране держится на стабильном уровне на протяжении недели, в понедельник covid был выявлен у 1 тыс. 100 человек, однако в середине недели отмечался рост - в среду зафиксировано 1 352 случая. Между тем, накануне количество заражений достигло 1663 случая.

На прошлой неделе, 8 февраля, было зафиксировано 808 случаев заражения, однако к концу недели количество инфицированных достигало почти 1,8 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]