Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии на протяжении недели держится на стабильном уровне

В Белоруссии за сутки выявлено 1668 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 276 тыс. 990, сообщили в Минздраве республики в субботу.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 903 пациента (на 19 февраля - 1 тыс. 894) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 266 тыс. 892 пациента (на 19 февраля - 264 тыс. 976), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 тыс. 916 пациентов.
За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 619 тестов (на 19 февраля - 20 тыс. 643). Всего в стране проведено 4 млн 771 тыс. 957 тестов.
Число новых случаев заражения коронавирусом в стране держится на стабильном уровне на протяжении недели, в понедельник covid был выявлен у 1 тыс. 100 человек, однако в середине недели отмечался рост - в среду зафиксировано 1 352 случая. Между тем, накануне количество заражений достигло 1663 случая.
На прошлой неделе, 8 февраля, было зафиксировано 808 случаев заражения, однако к концу недели количество инфицированных достигало почти 1,8 тыс.
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