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Здравоохранение 20.02.2021 19:09

Ирану удается справляться с эпидемией COVID-19, несмотря на санкции - Рухани

Система здравоохранения Исламской республики Иран хорошо справляется с эпидемией COVID-19, констатировал в субботу иранский президент Хасан Рухани.

При этом он отметил, что одновременно стране также приходится противостоять и санкциям со стороны США.

"Иран - единственная страна, которая борется с санкциями параллельно с борьбой с коронавирусом. Мы сталкиваемся с большими проблемами, связанными с обеспечением вакцинами от COVID-19 и оплатой за них", - приводит слова Рухани иранское агентство Мехр.

Тем не менее, по его словам, стране удается сдерживать пандемию и развивать некоторую экономическую инфраструктуру.

Рухани призвал население страны и далее следовать принятым эпидемиологическим правилам для того, чтобы сдержать распространение вируса.

Иранские ученые разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, кроме того страна закупила российскую вакцину "Спутник V" и планирует наладить ее совместное производство. Также Иран через международную систему COVAX приобрел 16,8 млн доз вакцин.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]