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Дальнее зарубежье 20.02.2021 20:16

Эр-Рияд намерен потратить за 10 лет более $20 млрд на развитие собственной оборонной индустрии

Власти Саудовской Аравии намерены в течение следующих 10 лет инвестировать свыше $20 млрд на развитие национальной оборонной отрасли, сообщает в субботу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на главу главного управления военной промышленности королевства Ахмеда ибн Абдул-Азиза Аль Охали.

"Правительство предложило план, по которому за следующее десятилетие мы инвестируем более $10 млрд в военную индустрию в Саудовской Аравии и столько же - в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - заявил он в Абу-Даби на конференции по вопросам обороны.

Он добавил, что Эр-Рияд также намерен к 2030 году в несколько раз нарастить долю на военные исследования и разработки - до 4% - в оборонных расходах страны.

"Аль-Арабийя" в свою очередь отмечает, что власти Саудовской Аравии к 2030 году планируют довести уровень затрат на собственные разработки и производство отечественных вооружений до 50% от всего оборонного бюджета королевства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОБОРОНА, ЗАТРАТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]