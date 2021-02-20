Эр-Рияд намерен потратить за 10 лет более $20 млрд на развитие собственной оборонной индустрии

Власти Саудовской Аравии намерены в течение следующих 10 лет инвестировать свыше $20 млрд на развитие национальной оборонной отрасли, сообщает в субботу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на главу главного управления военной промышленности королевства Ахмеда ибн Абдул-Азиза Аль Охали.

"Правительство предложило план, по которому за следующее десятилетие мы инвестируем более $10 млрд в военную индустрию в Саудовской Аравии и столько же - в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - заявил он в Абу-Даби на конференции по вопросам обороны.

Он добавил, что Эр-Рияд также намерен к 2030 году в несколько раз нарастить долю на военные исследования и разработки - до 4% - в оборонных расходах страны.

"Аль-Арабийя" в свою очередь отмечает, что власти Саудовской Аравии к 2030 году планируют довести уровень затрат на собственные разработки и производство отечественных вооружений до 50% от всего оборонного бюджета королевства.