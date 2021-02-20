Израиль может поставить в Сирию вакцины от COVID-19 в рамках сделки по обмену нарушителями границы

Один из секретных пунктов соглашения между Израилем и Сирией по обмену нарушителями границы может быть связан с поставками в Дамаск вакцин против коронавируса COVID-19, сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники.
"Сирии нужна вакцина, а у Израиля она в избытке", - заявил собеседник издания.
Газета приводит данные израильского телерадиоканала КАН, согласно которым правительство страны единогласно согласилось заплатить сирийцам "не связанную с собственно обменом дополнительную цену" за вернувшуюся в Израиль женщину, которую ранее задержали в Сирии за незаконный переход границы.
Ранее на этой неделе власти Израиля и Сирии при посредничестве России завершили обмен гражданами, нарушившими границу.
"Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан", - привела американская газета The New York Times выдержки из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Израиль в свою очередь вернул в Сирию двоих пастухов, которые случайно пересекли границу.
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