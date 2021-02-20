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Дальнее зарубежье 20.02.2021 23:12

Дамаск опроверг информацию о планах поставок вакцины от COVID-19 из Израиля

Никаких секретных пунктов в сирийско-израильском соглашении об обмене нарушителями границы, подразумевающих поставку вакцины от COVID-19, не было, сообщило в субботу сирийское агентство САНА со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, распространение рядом СМИ сфабрикованной информации, касающейся якобы получения вакцины от COVID-19 от Израиля, направлено на подрыв гуманитарных целей состоявшегося обмена.

Ранее в субботу ряд СМИ сообщил о существовании некоего секретного пункта в соглашении между Израилем и Сирией по обмену нарушителями границы, который может быть связан с поставками в Дамаск вакцин против коронавируса COVID-19.

"Сирии нужна вакцина, а у Израиля она в избытке", - сообщил в частности собеседник издающейся в Лондоне межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат".

Газета также привела данные израильского телерадиоканала КАН, согласно которым правительство страны единогласно согласилось заплатить сирийцам "не связанную с собственно обменом дополнительную цену" за вернувшуюся в Израиль женщину, которую ранее задержали в Сирии за незаконный переход границы.

Ранее на этой неделе власти Израиля и Сирии при посредничестве России завершили обмен гражданами, нарушившими границу.

"Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан", - привела американская газета The New York Times выдержки из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль в свою очередь вернул в Сирию двоих пастухов, которые случайно пересекли границу.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОБМЕН, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]