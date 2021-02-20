Армения это “музей” вандализма под открытым небом - Фуад Ахундов

Сегодня Армения является “музеем” вандализма под открытым небом, считает заведующий сектором по работе с иностранными медиа Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.
“Армения это единственная страна в мире, которая полностью изменила свой архитектурный облик, разрушив всю азербайджанскую архитектуру, заменив ее на армянский новодел. Можно с уверенностью сказать, что это “музей” вандализма под открытым небом. Другой такой страны в мире не существует”, - сказал Ахундов в интервью каналу CBC TV.
При этом Ахундов пояснил, что Армения после уничтожения исторических, культурных и религиозных памятников, составляющих азербайджанское наследие, заново отстроила города, полностью изменив все названия городов и сел.
“Армения, изгнав из своей страны коренное азербайджанское население, уничтожила все историческое наследие Азербайджана, а именно поменяла все топонимы и гидронимы на армянский лад, а также арменизировала древнюю архитектуру албанских церквей. На территории всей Армении разрушены десятки тысяч могил азербайджанцев”, - подчеркнул Ахундов.
Х.Насирзаде
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