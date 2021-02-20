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Регион 20.02.2021 19:25

Армения это “музей” вандализма под открытым небом - Фуад Ахундов

Сегодня Армения является “музеем” вандализма под открытым небом, считает заведующий сектором по работе с иностранными медиа Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

“Армения это единственная страна в мире, которая полностью изменила свой архитектурный облик, разрушив всю азербайджанскую архитектуру, заменив ее на армянский новодел. Можно с уверенностью сказать, что это “музей” вандализма под открытым небом. Другой такой страны в мире не существует”, - сказал Ахундов в интервью каналу CBC TV.

При этом Ахундов пояснил, что Армения после уничтожения исторических, культурных и религиозных памятников, составляющих азербайджанское наследие, заново отстроила города, полностью изменив все названия городов и сел.

“Армения, изгнав из своей страны коренное азербайджанское население, уничтожила все историческое наследие Азербайджана, а именно поменяла все топонимы и гидронимы на армянский лад, а также арменизировала древнюю архитектуру албанских церквей. На территории всей Армении разрушены десятки тысяч могил азербайджанцев”, - подчеркнул Ахундов.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ВАНДАЛИЗМ, ТОПОНИМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]