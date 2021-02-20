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Здравоохранение 20.02.2021 19:30

В Азербайджане зафиксировано 144 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 144 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 232,973 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 193 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 195.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 227,619 тыс. человек (+147 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 159 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 055 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 543,88 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]