Столкновения сил безопасности Ирака с террористами произошли к северу от Багдада

Боестолкновения сотрудников иракских сил безопасности с боевиками "Исламского государства" произошли в субботу к северу от Багдада, говорится в заявлении иракских военных, которое цитируют западные СМИ.

Во время боев, по информации властей Ирака, погибли пять террористов. Также убиты два сотрудника сил безопасности Ирака.

Военные проводили поиск укрытий боевиков в субботу в районе населенного пункта Тармия после того, как им стало известно, что террористы проводят там встречи, на которых планируют теракты в Багдаде.