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Дальнее зарубежье 20.02.2021 19:58

Столкновения сил безопасности Ирака с террористами произошли к северу от Багдада

Боестолкновения сотрудников иракских сил безопасности с боевиками "Исламского государства" произошли в субботу к северу от Багдада, говорится в заявлении иракских военных, которое цитируют западные СМИ.

Во время боев, по информации властей Ирака, погибли пять террористов. Также убиты два сотрудника сил безопасности Ирака.

Военные проводили поиск укрытий боевиков в субботу в районе населенного пункта Тармия после того, как им стало известно, что террористы проводят там встречи, на которых планируют теракты в Багдаде.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, БАГДАД, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]