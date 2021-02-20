В Молдавии вновь зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В субботу в Молдавии вновь зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 4 202 тест, в том числе 3 920 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 062 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 176 245", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в субботу был выписан 601 пациент, вылечившийся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 161 220 человек.

Также сообщается о смерти еще 22 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3 760 человек.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 11 265 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 3 344 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 292 находятся в крайне тяжелом состоянии, 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 5 647 человека с легкой и средней формой COVID-19, а 16 190 человек находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

В последние две недели в Молдавии наблюдается тенденция роста количества зарегистрированных случаев COVID-19. На прошлой неделе рост составил 17,9% по сравнению с тем, что было неделей раньше. В четверг, 18 февраля, было зарегистрировано 1340 новых случаев - самый высокий показатель в 2021 году. Рост количества заболевших привел к тому, что впервые с октября прошлого года в Молдавии зарегистрировано более 10 тысяч активных случаев. Также впервые за это время госпитализированы более 3 300 пациентов с коронавирусом. В большинстве больниц уже нет мест для госпитализации.

В понедельник Чрезвычайная национальная комиссия в области общественного здоровья продлила на два месяца - до 15 апреля - срок действия чрезвычайного положения в общественном здравоохранении. Комиссия также приняла решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, с 17 февраля торговые центры будут закрыты в выходные дни, а рынки (за исключением сельскохозяйственных) будут работать только три дня в неделю - вторник, четверг и суббота. Также останутся закрытыми кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, а количество гостей, приглашенных на официальные и праздничные мероприятия, будет сокращено с 50 до 20 человек. Комиссия также обязала ограничить количество пассажиров во всех видах транспорта таким образом, чтобы заполняемость не превышала 50%.