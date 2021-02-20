Британский наследный принц Чарльз навестил в больнице отца

Британский наследный принц Чарльз навестил в субботу в больнице своего отца принца Филиппа, куда его госпитализировали на этой неделе, сообщают британские СМИ.

Журналисты выяснили, что принц в субботу посетил больницу имени короля Эдуарда VII, это частное медицинское учреждение в центре Лондона.

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп находится в этой больнице в качестве меры предосторожности. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его госпитализация не связана с коронавирусом, и что он пребывает в бодром расположении духа.

Ожидается, что он пробудет в больнице еще на следующей неделе, пройдет обследование и отдохнет.