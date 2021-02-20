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Здравоохранение 20.02.2021 20:52

Британский наследный принц Чарльз навестил в больнице отца

Британский наследный принц Чарльз навестил в субботу в больнице своего отца принца Филиппа, куда его госпитализировали на этой неделе, сообщают британские СМИ.

Журналисты выяснили, что принц в субботу посетил больницу имени короля Эдуарда VII, это частное медицинское учреждение в центре Лондона.

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп находится в этой больнице в качестве меры предосторожности. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его госпитализация не связана с коронавирусом, и что он пребывает в бодром расположении духа.

Ожидается, что он пробудет в больнице еще на следующей неделе, пройдет обследование и отдохнет.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, БОЛЬНИЦА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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