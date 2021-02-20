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Регион 20.02.2021 21:12

Грузия пока не видит возможности в участии с РФ в переговорах в рамках новых платформ - кандидат на пост главы МИД

В Грузии не видят на данном этапе возможности совместного с Россией участия в каких-либо новых региональных форматах, но в республике отмечают важность диалога в рамках предлагаемых платформ с учетом сложившейся ситуации в регионе, сообщил кандидат на пост министра иностранных дел Давид Залкалиани.

"Со страной, которая оккупировала наши территории, обсуждение каких-либо вопросов на общих платформах сложно представить, до тех пор, пока с их (России) стороны не будут сделаны шаги в направлении деоккупации", - заявил Залкалиани в субботу в ходе комитетских слушаний в парламенте Грузии.

При этом он все же указал на важность предлагаемых новых форматов с учетом сложной обстановки в регионе.

"В регионе сложилась очень сложная атмосфера. Видим, что предлагаются важные новые платформы, 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия), 3+2 (Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иран) и так далее. Об этом, конечно же, нужен диалог с нашими партнерами. В первую очередь, это должны решать три страны Южного Кавказа. Конечно, интерес больших игроков большой. Главное, чтобы мы не потеряли свою роль, свою функцию и увидели бы там возможности, конечно же, не за счет наших государственных интересов", - сказал Залкалиани.

По его словам, по этому вопросу определенные темы он уже обсудил с главой МИД Армении и планирует рассмотреть их и с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]