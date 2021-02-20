Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной бедствия из-за последствий рекордного мороза, из-за которого миллионы людей остались без электричества и воды, сообщается в субботу на сайте Белого дома.
Решение президента позволяет выделить из федерального бюджета средства на помощь жителям 77 округов. В частности, они могут быть направлены на временное размещение людей и ремонт жилья, недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь. Полная оценка ущерба в штате будет проведена позже.
Между тем телеканал NBC News сообщил со ссылкой на данные Техасской комиссии по качеству окружающей среды, что к утру субботы известно о 1300 сбоях в работе систем водоснабжения, из-за которых проблемы с доступом к воде испытывают более 15,1 млн человек. Предупреждение о необходимости кипячения воды действует в 189 округах.
Cогласно веб-сайту poweroutage.us, по состоянию на утро субботы в Техасе зарегистрировано почти 80 000 отключений электроэнергии по всему штату.
На неделе в штате была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода - температура опустилась до минус 18.
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