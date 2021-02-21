Иран изучает предложение ЕС о встрече по СВПД и консультируется с Россией и Китаем - МИД

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него, заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (глава европейской дипломатии - ИФ) о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем", - сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.

Он в то же время подчеркнул: "Однако мы считаем, что для возвращения США к ядерному соглашению во встрече нет необходимости, единственный способ для этого - отменить санкции".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее также напомнил Западу, что США, выйдя из соглашения, "более не являются членом СВПД, и единственный способ возвращение в СВПД - это отмена санкций".

Иран и США расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к полномасштабному возрождению СВПД, из которого США вышли при президенте Дональде Трампе. Иран настаивает на том, что Вашингтон должен сначала отменить санкции, восстановленные Трампом, в то время, как Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран сначала вернулся к соблюдению соглашения в полном объеме. После восстановления американских санкций Иран стал постепенно сворачивать выполнение своих обязательство по СВПД.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила накануне, что Соединенные Штаты не планируют предпринимать никаких дополнительных действий в ответ на давление со стороны Ирана до начала переговоров с Тегераном и участниками соглашения по иранской ядерной проблеме.

"Нет никакого плана, касающегося дополнительных шагов по Ирану до начала "дипломатического разговора", - сказала она журналистам.

Псаки отметила: "Европейцы пригласили и нас ... это просто приглашение к разговору, дипломатическому разговору. Нам не нужны дополнительные административные шаги, чтобы участвовать в нем".

Высокопоставленный представитель Госдепа США на брифинге в четверг сообщил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий СВПД следует определиться с последовательностью действий.

Дипломат сказал: "Точка зрения президента, точка зрения госсекретаря в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, определим, что нужно будет сделать нам, и что - им".

"Так что в этом смысле ничего не исключено. Мы хотим сесть и посмотреть, что мы могли бы сделать вместе, вместе с другими членами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ, подписавшие соглашение - ИФ)", - добавил представитель Госдепа.