Иран изучает предложение ЕС о встрече по СВПД и консультируется с Россией и Китаем - МИД

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него, заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (глава европейской дипломатии - ИФ) о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем", - сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.
Он в то же время подчеркнул: "Однако мы считаем, что для возвращения США к ядерному соглашению во встрече нет необходимости, единственный способ для этого - отменить санкции".
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее также напомнил Западу, что США, выйдя из соглашения, "более не являются членом СВПД, и единственный способ возвращение в СВПД - это отмена санкций".
Иран и США расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к полномасштабному возрождению СВПД, из которого США вышли при президенте Дональде Трампе. Иран настаивает на том, что Вашингтон должен сначала отменить санкции, восстановленные Трампом, в то время, как Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран сначала вернулся к соблюдению соглашения в полном объеме. После восстановления американских санкций Иран стал постепенно сворачивать выполнение своих обязательство по СВПД.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила накануне, что Соединенные Штаты не планируют предпринимать никаких дополнительных действий в ответ на давление со стороны Ирана до начала переговоров с Тегераном и участниками соглашения по иранской ядерной проблеме.
"Нет никакого плана, касающегося дополнительных шагов по Ирану до начала "дипломатического разговора", - сказала она журналистам.
Псаки отметила: "Европейцы пригласили и нас ... это просто приглашение к разговору, дипломатическому разговору. Нам не нужны дополнительные административные шаги, чтобы участвовать в нем".
Высокопоставленный представитель Госдепа США на брифинге в четверг сообщил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий СВПД следует определиться с последовательностью действий.
Дипломат сказал: "Точка зрения президента, точка зрения госсекретаря в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, определим, что нужно будет сделать нам, и что - им".
"Так что в этом смысле ничего не исключено. Мы хотим сесть и посмотреть, что мы могли бы сделать вместе, вместе с другими членами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ, подписавшие соглашение - ИФ)", - добавил представитель Госдепа.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
США могут продолжить препятствовать работе "Северного потока-2" и после его завершения, считают в Госдуме
Итальянские Snam и Saipem договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики
Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель
На Украине за сутки выявлено 4 489 случаев COVID-19
Почти полное исчезновение магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад могло привести к вымиранию неандертальцев - исследование
Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля - премьер
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств