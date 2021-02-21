Самолет авиакомпании United Airlines благополучно приземлился после отказа двигателя в полете - власти США

Лайнер Boeing 777-200 американкой авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как вскоре после взлета у него отказал правый двигатель, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолет выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Сообщений о пострадавших не поступало.

На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя, в том числе его капот на земле рядом с жилым домом, а также на близлежащем поле.

По сообщениям СМИ, из видео, сделанного из салона самолета и размещенного в соцсетях, следует, что двигатель загорелся. На другом видео, которое снял очевидец с земли, четко видно, что за самолетом тянулся шлейф черного дыма.