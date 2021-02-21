Самолет авиакомпании United Airlines благополучно приземлился после отказа двигателя в полете - власти США

Лайнер Boeing 777-200 американкой авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как вскоре после взлета у него отказал правый двигатель, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.
Самолет выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Сообщений о пострадавших не поступало.
На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя, в том числе его капот на земле рядом с жилым домом, а также на близлежащем поле.
По сообщениям СМИ, из видео, сделанного из салона самолета и размещенного в соцсетях, следует, что двигатель загорелся. На другом видео, которое снял очевидец с земли, четко видно, что за самолетом тянулся шлейф черного дыма.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
США могут продолжить препятствовать работе "Северного потока-2" и после его завершения, считают в Госдуме
Итальянские Snam и Saipem договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики
Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
РФ и Турция прорабатывают различные направления ВТС
Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии
Иран изучает предложение ЕС о встрече по СВПД и консультируется с Россией и Китаем - МИД
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств