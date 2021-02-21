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Происшествия 21.02.2021 09:40

Самолет авиакомпании United Airlines благополучно приземлился после отказа двигателя в полете - власти США

Лайнер Boeing 777-200 американкой авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как вскоре после взлета у него отказал правый двигатель, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолет выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Сообщений о пострадавших не поступало.

На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя, в том числе его капот на земле рядом с жилым домом, а также на близлежащем поле.

По сообщениям СМИ, из видео, сделанного из салона самолета и размещенного в соцсетях, следует, что двигатель загорелся. На другом видео, которое снял очевидец с земли, четко видно, что за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]