Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 млн, число жертв - 2,46 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 111 млн 73 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 460 тыс. 483, выздоровели более 85 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 76 тыс. 756 инфицированных COVID-19, зафиксировано 497 тыс. 697 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 991 тыс. 657, число скончавшихся - 156 тыс. 302, поправились около 11 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 139 тыс. 148 заболевших, из них умерли 245 тыс. 977 человек, вылечились более 9 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 317,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 535 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 152.
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