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Здравоохранение 21.02.2021 13:52

На Украине за сутки выявлено 4 489 случаев COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 489 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 1 557 человек, умерли 58 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2445 человек, летальных случаев - 58, выздоровели - 1557 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля - 3 143 новых случаев, 15 февраля - 2 332 случаев, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 304 456 человек, 25 103 человек - умерли, выздоровели - 1 146 073 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]