В Грузии снизилось число суточных заражений COVID-19; скончались 10 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 258 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 268 тыс. 355, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 396 новых больных за сутки, 19 февраля было выявлено 388 новых случаев COVID-19.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 435 человек, за минувшие сутки скончались еще 10 заболевших.

Число выздоровевших составляет 261 тыс. 637 человек.