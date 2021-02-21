РФ и Турция прорабатывают различные направления ВТС

Россия и Турция ведут обсуждения различных направлений военно-технического сотрудничества, сообщил журналистам замглавы ФСВТС России Алексей Фролкин, отвечая на вопрос о ходе переговоров о новой партии С-400.
"Мы в постоянном контакте с нашими турецкими партнерами и продолжаем прорабатывать различные направления двустороннего военно-технического сотрудничества", - заявил Фролкин.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.
В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.
Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
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