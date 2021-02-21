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Здравоохранение 21.02.2021 15:50

В РФ более 12,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 417 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 тыс. 742 случая, умерли за сутки 417 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -12 тыс. 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 381 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России по выздоровлению выписаны 16 тыс. 012 человек, подтверждено 417 летальных исходов от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 602 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались и 1 тыс. 807 выздоровели.

За весь период (с марта 2020 года) в России зарегистрировано 4 млн. 164 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 83 тыс. 293 умерших и 3 млн. 713 тыс. 445 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 996 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 735 - в Московской области, 411 - в Нижегородской области, 329 - в Воронежской области, 316 - в Ростовской области, 287 - в Самарской области, 246 - в Иркутской области, 235 - в Пермском крае, 231 - в Челябинской области, 217 - в Саратовской области, 215 - в Свердловской области, 211 - в Вологодской области, 206 - в Волгоградской области, 191 - в Пензенской области, 185 - в Ленинградской области, 175 - в Красноярском крае, 169 - в Архангельской области, 164 - в Краснодарском крае, 161 - в Карелии, 160 - в Ярославской области, 152 - в Курской области, 151 - в Тверской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Согласно данным оперштаба о смертности, 49 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 29 - в Московской области, 20 - в Ростовской области, по 18 летальных случаев - в Архангельской области, Пермском крае. 17 - в Краснодарском крае, 12 - в Красноярском крае, по 11 умерших - в Ленинградской области, Алтайском крае. 10 - в Свердловской области, девять - в Тульской области, по восемь - в Смоленской области, Вологодской области, Нижегородской области. По семь летальных случаев - во Владимирской области, Курганской области, Челябинской области, Иркутской области. По шесть летальных случаев - в Волгоградской области, Новосибирской области, Ивановской области, Ставропольском крае.

По пять умерших - в Крыму, Дагестане, Удмуртии, Чувашии. По четыре - в Башкирии, Астраханской области, Томской области, Мурманской области. По три - в Карелии, Адыгее, Татарстане, Хакасии, Саратовской области, Тамбовской области, Ярославской области, Севастополе. По два летальных исхода - в Коми, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Оренбургской области, Белгородской области, Тверской области, Приморском крае. По одному - в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Пензенской области, Кемеровской области, Амурской области, Кировской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 109 млн. тестов на COVID-19, из них 368 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 594 тыс. 599 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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