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Здравоохранение 21.02.2021 17:05

В Белоруссии за сутки выявлено 1322 случая заражения COVID; девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 21 февраля зарегистрировано 278 тыс. 312 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 322 случая против 1 тыс. 668 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 912 пациентов (на 20 февраля - 1 тыс. 903) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

То есть за последние сутки умерли девять человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]