В Белоруссии за сутки выявлено 1322 случая заражения COVID; девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 21 февраля зарегистрировано 278 тыс. 312 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве в воскресенье.
Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 322 случая против 1 тыс. 668 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 912 пациентов (на 20 февраля - 1 тыс. 903) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
То есть за последние сутки умерли девять человек.
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