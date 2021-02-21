В Белоруссии за сутки выявлено 1322 случая заражения COVID; девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 21 февраля зарегистрировано 278 тыс. 312 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 322 случая против 1 тыс. 668 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 912 пациентов (на 20 февраля - 1 тыс. 903) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

То есть за последние сутки умерли девять человек.