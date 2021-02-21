Иран будет открыт для переговоров по СВПД тогда, когда все стороны будут соблюдать свои обязательства

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика будет открыта для переговоров о возрождении ядерного соглашения 2015 года, как только все подписавшие его стороны начнут выполнять свои обязательства.
По его словам, президент США Джо Байден "на словах отказался от иранской политики своего предшественника Дональда Трампа, но до сих пор придерживался того же курса на практике".
Дональд Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года, восстановил антииранские санкции и развязал "кампанию максимального давления" с заявленной целью заставить Иран вести переговоры о "лучшем соглашении".
"США пристрастились к санкциям, запугиванию и давлению. Но это не работает для страны с тысячелетней историей", - сказал иранский министр в интервью иранскому телеканалу Press TV.
Он добавил: "Поэтому с Ираном давление не работает, а "максимальное давление", по их собственным словам, привело к " максимальному провалу".
Зариф отметил, что США не получили никаких рычагов воздействия на Иран посредством своих санкций, добавив, что, напротив, ограничительные меры только помогли Ирану диверсифицировать свою экономику и ослабить ее зависимость от нефти.
Глава МИД заявил, что попытки некоторых сторон расширить соглашение за счет включения в него других вопросов, в частности, ракетной программы Ирана, его деятельности в регионе, бесперспективны, "этого точно не будет".
Он подчеркнул, что не Иран будет пересматривать заключенную сделку и что его оборонительная деятельность и региональная мощь не являются предметом переговоров, добавив, что "опасения по поводу иранской (ракетной - ИФ) программы - чепуха".
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