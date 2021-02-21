Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0551 RUR   0.023 GBR   2.3729 TRY   0.2435

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.02.2021 18:05

Иран будет открыт для переговоров по СВПД тогда, когда все стороны будут соблюдать свои обязательства

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика будет открыта для переговоров о возрождении ядерного соглашения 2015 года, как только все подписавшие его стороны начнут выполнять свои обязательства.

По его словам, президент США Джо Байден "на словах отказался от иранской политики своего предшественника Дональда Трампа, но до сих пор придерживался того же курса на практике".

Дональд Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года, восстановил антииранские санкции и развязал "кампанию максимального давления" с заявленной целью заставить Иран вести переговоры о "лучшем соглашении".

"США пристрастились к санкциям, запугиванию и давлению. Но это не работает для страны с тысячелетней историей", - сказал иранский министр в интервью иранскому телеканалу Press TV.

Он добавил: "Поэтому с Ираном давление не работает, а "максимальное давление", по их собственным словам, привело к " максимальному провалу".

Зариф отметил, что США не получили никаких рычагов воздействия на Иран посредством своих санкций, добавив, что, напротив, ограничительные меры только помогли Ирану диверсифицировать свою экономику и ослабить ее зависимость от нефти.

Глава МИД заявил, что попытки некоторых сторон расширить соглашение за счет включения в него других вопросов, в частности, ракетной программы Ирана, его деятельности в регионе, бесперспективны, "этого точно не будет".

Он подчеркнул, что не Иран будет пересматривать заключенную сделку и что его оборонительная деятельность и региональная мощь не являются предметом переговоров, добавив, что "опасения по поводу иранской (ракетной - ИФ) программы - чепуха".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров - Белый дом США должны отменить санкции против Ирана, тогда Тегеран снова будет полностью соблюдать СВПД - Зариф Иранский спикер не ожидает улучшения отношений с США при Байдене США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана - Байден Тегеран рассчитывает, что санкции США против Ирана будут скоро отменены Помпео заявляет о связях Тегерана с "Аль-Каидой"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]