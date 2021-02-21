В Азербайджане зафиксировано 156 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 156 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 233,129 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 144 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 198.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 227,761 тыс. человек (+142 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 170 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 236 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 551,116 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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