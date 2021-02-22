Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте документа, в частности, говорится, что в рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия будут вести обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством, взаимодействовать в сфере совместной подготовки войск, военного образования и спасения на море.

В соответствии с проектом соглашения Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться визитами делегаций, сотрудничать в сфере подготовки военных кадров, обмениваться визитами специалистов, проводить совместные учения и тренировки.