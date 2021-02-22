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Регион 22.02.2021 22:00

Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте документа, в частности, говорится, что в рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия будут вести обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством, взаимодействовать в сфере совместной подготовки войск, военного образования и спасения на море.

В соответствии с проектом соглашения Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться визитами делегаций, сотрудничать в сфере подготовки военных кадров, обмениваться визитами специалистов, проводить совместные учения и тренировки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]