Минобороны Украины и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности страны - министр обороны Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что военное ведомство и Вооруженные силы Украины едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства.
"Мы едины в понимании необходимости усиления обороны Украины сегодня, выполнении наших международных обязательств и планомерного обретения военных критериев и стандартов для членства в НАТО", - сказал Таран на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
В свою очередь начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что процесс реформирования идет и есть серьезные достижения.
"Реформа, которая сегодня идет, началась в 2016 году. В течение трех лет было много наработок с коллективом министерства обороны, Вооруженных сил, стратегических советников стран-партнеров, как эту реформу выполнять. Год назад мы начали практические действия. Это очень серьезное мероприятие", - пояснил он.
"И этот процесс сегодня у нас в министерстве обороны и Вооруженных силах продолжается год практически. Конечно, есть трения, спорные вопросы, то, что сегодня кто-то противится, кто-то хочет, кто-то разобрался, кто-то нет", - отметил главком ВСУ.
Таран также сообщил, что Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в 2020 году был выполнен на 99,5%.
"Больше всего спекуляций было вокруг вопроса выполнения ГОЗ. У нас ГОЗ на 2020 год был выполнен на 99,5%, а политические спекуляции вокруг того, что оно выполнено, но не по тем пунктам, которые были (...) Вы понимаете, наверное, не хуже меня, что вопрос на данный момент политизирован, во-первых. А во-вторых, за каждым украинским предприятием, которое производит вооружение и военную технику, стоят интересы определенных групп", - сказал министр обороны.
Он подчеркнул, что государственные средства были потрачены так, как этого требуют интересы Вооруженных сил Украины.
"Кто-то что-то недополучил? Мне очень жаль, что министерство обороны вместе с Вооруженными силами решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы", - добавил Таран.
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