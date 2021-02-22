Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0608 RUR   0.023 GBR   2.3841 TRY   0.2438

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.02.2021 19:45

Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

Британский принц Уильям заявил в понедельник, что его дедушка 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, который находится в больнице, в нормальном состоянии, сообщает Associated Press.

"Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают", - сказал принц Уильям в ходе посещения центра вакцинации в Англии, отвечая на вопрос о самочувствии о принца Филиппа, которого госпитализировали на прошлой неделе. Затем он подмигнул задавшему вопрос, отмечает агентство.

Британский наследный принц Чарльз, отец принца Уильяма и сын принца Филиппа, навестил его в больнице в субботу.

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп находится в этой больнице в качестве меры предосторожности. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его госпитализация не связана с коронавирусом, и что он пребывает в бодром расположении духа.

Ожидается, что он пробудет в больнице еще на этой неделе, пройдет обследование и отдохнет.

С 2017 года принц Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях и почти не появляется на публике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ЗДОРОВЬЕ


Похожие новости


Принц Гарри лишится всех почетных званий из-за отказа от королевских обязанностей - Букингемский дворец Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь Британский принц Чарльз заразился коронавирусом Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов Супруг Елизаветы Второй празднует 98-летие Свадьба принца Гарри принесет экономике Великобритании $1,4 млрд - Brand Finance

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]