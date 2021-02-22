Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

Британский принц Уильям заявил в понедельник, что его дедушка 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, который находится в больнице, в нормальном состоянии, сообщает Associated Press.
"Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают", - сказал принц Уильям в ходе посещения центра вакцинации в Англии, отвечая на вопрос о самочувствии о принца Филиппа, которого госпитализировали на прошлой неделе. Затем он подмигнул задавшему вопрос, отмечает агентство.
Британский наследный принц Чарльз, отец принца Уильяма и сын принца Филиппа, навестил его в больнице в субботу.
Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп находится в этой больнице в качестве меры предосторожности. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его госпитализация не связана с коронавирусом, и что он пребывает в бодром расположении духа.
Ожидается, что он пробудет в больнице еще на этой неделе, пройдет обследование и отдохнет.
С 2017 года принц Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях и почти не появляется на публике.
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