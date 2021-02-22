Нефть уверенно дорожает, Brent торгуется около $64,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 составляет $64,56 за баррель, что на $1,65 (2,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,04 за баррель, что на $1,78 (3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Инвесторы на этой неделе будут следить за ситуацией с добычей нефти в Техасе, несмотря на признаки улучшения погодных условий в штате, пишет Dow Jones.

По итогам прошлой недели апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США.

По словам экспертов Commonwealth Bank of Australia, хотя некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil (SPB: MRO), Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co., как сообщается, возобновили добычу в Техасе, пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

Инвесторы продолжают надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах потребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет Dow Jones.

Рынок также сфокусировался на отношениях США и Ирана. Ранее американские официальные представители заявляли, что будут готовы рассмотреть вопрос об отмене санкций против Тегерана, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом, если Иран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в полном объеме.