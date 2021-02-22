Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил на конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", - заявил Боррель на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что все будет решено скоро. Возможно, это займет неделю. Я надеюсь, что не больше", - добавил он.

Боррель не стал делать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры. Однако, по данным источников, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Кроме того, по данным европейских журналистов, представителей крупного российского бизнеса в санкционном списке не ожидается.

В понедельник в Брюсселе прошёл Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.

Главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил на конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", - заявил Боррель на пресс-конференции.