Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0608 RUR   0.023 GBR   2.3841 TRY   0.2438

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.02.2021 21:28

ЕС рассматривает введение четвертого пакета санкций против Белоруссии - Боррель

Европейский союз рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Репрессии и усиливающееся преследование людей и гражданского общества властями продолжаются, мы рассматриваем введение дальнейших санкций", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Мы готовы двигаться дальше в этом вопросе. И мы сделаем это", - добавил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает ему в основополагающих политических правах.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Глава дипломатии ЕС ожидает скорейшего принятия очередного пакета санкций против Белоруссии ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Белоруссии и осуждает насильственное подавление выступлений оппозиции - глава Евросовета Непризнание легитимности переизбрания Лукашенко не означает, что ЕС вообще не будет с ним работать - Боррель Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]