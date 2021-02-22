ЕС рассматривает введение четвертого пакета санкций против Белоруссии - Боррель

Европейский союз рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Репрессии и усиливающееся преследование людей и гражданского общества властями продолжаются, мы рассматриваем введение дальнейших санкций", - сказал Боррель на пресс-конференции.
"Мы готовы двигаться дальше в этом вопросе. И мы сделаем это", - добавил он.
Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает ему в основополагающих политических правах.
В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".
В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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